Коронавирус в Украине. Фото: Istock

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Коронавирус в Украине вспыхнул с новой силой, а информация о том, что инфекцию чаще подхватывает молодежь, начала встречаться все чаще.

В Министерстве здравоохранения опровергли это распространенное мнение — там заявили, что наибольшая доля людей с коронавирусом — пожилые люди. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Минздрав.



Сообщается, что в 2020 году коронавирусом в Украине переболели преимущественно люди в возрасте 60+. В Минздраве проанализировали возрастную долю больных с августа 2020 года по март 2021 года и количество умерших за этот период. Выяснилось, что структура заболеваемости по возрасту почти не изменилась.





Больше всего доля заболевших людей в возрастной группе в возрасте 50−59 лет и 60 и старше. В то же время последние три месяца видим рост именно в возрастной группе 60+, — рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.



В Минздраве отметили, что наиболее критически заболевания протекает для людей из категории 60+. 75−80% всех летальных случаев регистрируют именно в этой возрастной группе. Также пожилые люди больше склонны к повторному инфицированию.

Напомним, ранее мы сообщали, что наиболее уязвимыми к коронавирусной болезни COVID-19 остаются старики. Эта возрастная категория все еще в «красной зоне» риска, поскольку наибольшая доля заболевших именно в возрастной группе 50−59 лет, 60 и старше.