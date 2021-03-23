Верховна Рада 26 березня збереться на позачергове засідання, фото: Андрій Нестеренко

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Верховна Рада у п’ятницю, 26 березня, збереться на позачергове засідання.

Під час цього засідання планують розглянути не лише нещодавні резонансні події біля будівлі Офісу президента у Києві, а й інші питання, серед яких можуть бути, зокрема, «євробляхи». Про це повідомляє агентство УНН з посиланням на депутата зі «Слуги народу» Олексія Устенка.

Також про проведення позачергового засідання у п’ятницю повідомляє у своєму Telegram-каналі інший депутат зі «Слуги народу» Олександр Качура.

Порядок денний буде пізніше. Але я буду пропонувати також включити питання про тарифи, ФОПів і доступне розмитнення авто, — зазначив Качура.

До Верховної Ради вже надійшов проект постанови про засудження подій, які відбулися 20 березня біля будівлі Офісу президента. Про це повідомляється на сайті Ради.

Проект постанови зареєстрований під номером 5295, його ініціаторами вказані 130 депутатів зі «Слуги народу». Текст документа наразі не оприлюднено.

Нагадаємо, низка компаній за 250−300 тис. грн готові відмити постраждалий внаслідок подій 20 березня фасад будівлі Офісу президента.