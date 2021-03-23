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Алгоритм лечения COVID-19 хотят пересмотреть в Украине, фото — ФБ Закарпатского управления охраны здоровья

Алгоритм лечения COVID-19 хотят пересмотреть в Украине

23 мар 2021, 10:49
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Алгоритм лечения коронавирусной болезни COVID-19 намерены пересмотреть в Украине.

Чиновники и медики Министерства здравоохранения соберутся 23 марта на совещание и рассмотрят необходимость внесения изменений в протокол лечения COVID-19.

Об этом сегодня на брифинге рассказал министр Максим Степанов.

Он заявил, что Минздрав «постоянно держит связь с иностранными врачами, чтобы улучшать помощь инфицированным». Новые штаммы изменили симптоматику и течение болезни, поэтому в Минздраве могут изменить алгоритм оказания медпомощи больным коронавирусом.


Собираю рабочую группу, которая рассматривает клинические протоколы для того, чтобы выяснить, есть ли необходимость вносить изменения, а также необходимость закупки дополнительных лекарств, — сообщил Степанов и добавил, что обычно эти медикаменты являются дорогостоящими.

Источник: Ракурс


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