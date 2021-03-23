Алгоритм лечения COVID-19 хотят пересмотреть в Украинеhttps://racurs.ua/n152126-algoritm-lecheniya-covid-19-hotyat-peresmotret-v-ukraine.htmlРакурс
Алгоритм лечения коронавирусной болезни COVID-19 намерены пересмотреть в Украине.
Чиновники и медики Министерства здравоохранения соберутся 23 марта на совещание и рассмотрят необходимость внесения изменений в протокол лечения COVID-19.
Об этом сегодня на брифинге рассказал министр Максим Степанов.
Он заявил, что Минздрав «постоянно держит связь с иностранными врачами, чтобы улучшать помощь инфицированным». Новые штаммы изменили симптоматику и течение болезни, поэтому в Минздраве могут изменить алгоритм оказания медпомощи больным коронавирусом.
Собираю рабочую группу, которая рассматривает клинические протоколы для того, чтобы выяснить, есть ли необходимость вносить изменения, а также необходимость закупки дополнительных лекарств, — сообщил Степанов и добавил, что обычно эти медикаменты являются дорогостоящими.