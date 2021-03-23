Алгоритм лікування COVID-19 хочуть переглянути в Україніhttps://racurs.ua/ua/n152126-algorytm-likuvannya-covid-19-hochut-pereglyanuty-v-ukrayini.htmlРакурс
Алгоритм лікування коронавірусної хвороби COVID-19 мають намір переглянути в Україні.
Чиновники і медики Міністерства охорони здоров’я зберуться 23 березня на нараду і розглянуть необхідність внесення змін до протоколу лікування COVID-19.
Про це сьогодні на брифінгу розповів міністр Максим Степанов.
Він заявив, що МОЗ «постійно тримає зв’язок з іноземними лікарями, аби покращувати допомогу інфікованим». Нові штами змінили симптоматику та перебіг хвороби, тому в МОЗ можуть змінити алгоритм надання меддопомоги хворим на коронавірус.
Збираю робочу групу, яка розглядає клінічні протоколи для того, щоб з’ясувати, чи є необхідність вносити зміни, а також необхідність закупівлі додаткових ліків, — повідомив Степанов і додав, що зазвичай ці медикаменти є дороговартісними.