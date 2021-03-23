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Ракурс
Алгоритм лікування COVID-19 хочуть переглянути в Україні, фото — ФБ Закарпатського управління охорони здоров'я

Алгоритм лікування COVID-19 хочуть переглянути в Україні

23 бер 2021, 10:49
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Алгоритм лікування коронавірусної хвороби COVID-19 мають намір переглянути в Україні.

Чиновники і медики Міністерства охорони здоров’я зберуться 23 березня на нараду і розглянуть необхідність внесення змін до протоколу лікування COVID-19.

Про це сьогодні на брифінгу розповів міністр Максим Степанов.

Він заявив, що МОЗ «постійно тримає зв’язок з іноземними лікарями, аби покращувати допомогу інфікованим». Нові штами змінили симптоматику та перебіг хвороби, тому в МОЗ можуть змінити алгоритм надання меддопомоги хворим на коронавірус.


Збираю робочу групу, яка розглядає клінічні протоколи для того, щоб з’ясувати, чи є необхідність вносити зміни, а також необхідність закупівлі додаткових ліків, — повідомив Степанов і додав, що зазвичай ці медикаменти є дороговартісними.

Джерело: Ракурс


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