Алгоритм лікування COVID-19 хочуть переглянути в Україні, фото — ФБ Закарпатського управління охорони здоров'я

https://racurs.ua/ua/n152126-algorytm-likuvannya-covid-19-hochut-pereglyanuty-v-ukrayini.html

Ракурс

Алгоритм лікування коронавірусної хвороби COVID-19 мають намір переглянути в Україні.

Чиновники і медики Міністерства охорони здоров’я зберуться 23 березня на нараду і розглянуть необхідність внесення змін до протоколу лікування COVID-19.

Про це сьогодні на брифінгу розповів міністр Максим Степанов.

Він заявив, що МОЗ «постійно тримає зв’язок з іноземними лікарями, аби покращувати допомогу інфікованим». Нові штами змінили симптоматику та перебіг хвороби, тому в МОЗ можуть змінити алгоритм надання меддопомоги хворим на коронавірус.