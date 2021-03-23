Британський штам. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n152125-utrychi-zaraznishyy-osoblyvosti-brytanskogo-shtamu-koronavirusu-nazvav-stepanov.html

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Британський штам коронавірусу активно шириться в Україні. Зокрема, короткий інкубаційний період, важкий перебіг хвороби та стрімке зростання кількості хворих — це ті особливості, які призвели до спалаху інфекції в Україні.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що цей різновид вірусу втричі заразніший, більш агресивний та вражає молодь. Про це він заявив під час брифінгу у вівторок, 23 березня.

Повідомляється, що в цього різновиду коронавірусу є такі особливості:

короткий інкубаційний період — три дні;

важкий перебіг хвороби, а тому і стрімке збільшення госпіталізацій;

вражає молодь та людей середнього віку, зокрема від 30 до 40 років;

безсимптомного перебігу хвороби майже не фіксують.

вражає слизові нирки та навіть центральну нервову систему, також печінку.

Також британський штам коронавірусу підвищує ризики розвитку постковідного синдрому — люди, які перехворіли на COVID-19, мусять впродовж трьох-шести місяців проходити реабілітацію, і кількість цих людей складає 70%, заявив Степанов.

Степанов додав, що в Україні встановлена рекордна кількість померлих — уперше з початку епідемії цифра перетнула позначку в 300 громадян, які пішли з життя через коронавірус за одну добу.

Зросла й кількість нових випадків хвороби. Якщо позаминулого тижня фіксували 60 тис. 748 випадків, а минулого тижня — 86 тис. 708, захворіло майже на 26 тис. громадян більше. На лікарняних ліжках опинилися 36 тис. 600 хворих. Зросла й кількість летальних випадків — за минулий тиждень було зафіксовано 1 тис. 665 летальних випадків, що більш як на 300 летальних випадків перевищує показник позаминулого тижня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що британський штам коронавірусу в Україні виявили в зразках, відібраних у хворих з Івано-Франківська. Науковці наголошують, що модифікований вірус відрізняється від попередника, якого вперше виявили в Лондоні в грудні 2020 року.

Йдеться про критичні зміни в ділянках вірусу, які відповідають за швидкість його розмноження в клітині та реактивність імунної системи людини. Зразки для дослідження відібрали на Прикарпатті, коли в регіоні почався різкий спалах захворювання.