Коронавирус. Фото: Istock

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Британский штамм коронавируса активно распространяется в Украине. В частности, короткий инкубационный период, тяжелое течение болезни и стремительный рост количества больных — это те особенности, которые привели к вспышке инфекции в Украине.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что эта разновидность вируса в три раза заразнее, более агрессивная и поражает молодежь. Об этом он заявил во время брифинга во вторник, 23 марта.

Сообщается, что у этой разновидности коронавируса есть такие особенности:

короткий инкубационный период — три дня;

тяжелое течение болезни, а потому и стремительное увеличение госпитализаций;

поражает молодежь и людей среднего возраста, в частности от 30 до 40 лет;

бессимптомного течения болезни почти не фиксируют;

поражает слизистые, почки, и даже центральную нервную систему, а также печень.

Британский штамм коронавируса повышает риски развития постковидного синдрома — люди, переболевшие COVID-19, должны в течение трех-шести месяцев проходить реабилитацию, и количество этих людей составляет 70%, заявил Степанов.

Степанов добавил, что в Украине зафиксировано ​​рекордное количество умерших — впервые с начала эпидемии цифра преодолела отметку в 300 граждан, которые умерли из-за коронавируса за одни сутки.

Увеличилось и количество новых случаев болезни. Если на позапрошлой неделе фиксировали 60 тыс. 748 случаев, а на прошлой неделе — 86 тыс. 708, заболело почти на 26 тыс. граждан больше. На больничных койках оказались 36 тыс. 600 больных. Увеличилось и количество летальных случаев — за прошедшую неделю было зафиксировано 1 тыс. 665 летальных случаев, что более чем на 300 летальных случаев превышает показатель позапрошлой недели.

Напомним, ранее мы сообщали, что британский штамм коронавируса в Украине обнаружили в образцах, отобранных у больных из Ивано-Франковска. Ученые отмечают, что модифицированный вирус отличается от предшественника, которого впервые обнаружили в Лондоне в декабре 2020 года.

Речь идет о критических изменениях в участках вируса, которые отвечают за скорость его размножения в клетке и реактивность иммунной системы человека. Образцы для исследования отобрали на Прикарпатье, когда в регионе началась резкая вспышка заболевания.