«Слуги» внесли у Раду постанову про засудження подій 20 березня на Банковій

Наслідки подій 20 березня біля будівлі Офісу президента в Києві, фото: Офіс президента

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До Верховної Ради надійшов проект постанови про засудження резонансних подій біля будівлі Офісу президента у Києві, які сталися 20 березня.

Документ надійшов до парламенту вчора, 22 березня, наразі його передано на розгляд керівництву. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Проект постанови зареєстровано під № 5295, його ініціаторами вказані 130 депутатів з провладної фракції «Слуга народу», серед яких голова парламентської фракції Давид Арахамія та його заступник, очільник партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

Текст документа наразі відсутній.

Варто додати, що Верховна Рада 19 березня через погіршення в Києві ситуації з коронавірусною хворобою COVID-19 вирішила скасувати пленарний тиждень з 29 березня до 2 квітня. У пленарному режимі парламент відновить свою роботу 13 квітня.

Цю постанову, ймовірно, розглянуть на позачерговому засіданні Верховної Ради, яке, за словами кількох депутатів зі «Слуги народу», заплановане на 26 березня.

Ввечері 20 березня біля будівлі Офісу президента відбулася акція в підтримку засудженого в лютому до понад семи років ув’язнення одеського активіста Сергія Стерненка, а також інших осіб, яких учасники мітингу вважають незаконно звинуваченими та засудженими.

Під час цієї акції було розбите скло на дверях будівлі, а також розмальований фасад.

Нагадаємо, 22 березня будівлю Офісу президента почали відмивати від фарби.