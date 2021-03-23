Обов'язковий ПЛР-тест запровадив Кабмін при в’їзді в Україну. Фото:

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Правила в’їзду в Україну посилилися — тепер обов’язковим буде наявність ПЛР-тесту на коронавірус.

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка вносить зміни до попередньої постанови від 9 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». Постанова стосується іноземців та українців, які в’їжджають в країну з-за кордону. Про це повідомляє урядовий портал.

ПЛР-тест має бути зроблений не більш ніж за 72 години до перетину українського кордону. Нововведення не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, працівників представництв офіційних міжнародних місій і організацій, акредитованих в Україні.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 22 березня зазначив, що у разі відсутності ПЛР-тесту або позитивного результату громадяни зобов’язані пройти карантин.

Нагадаємо, 11 березня минув рік, як Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусної хвороби COVID-19. За цей рік в Україні коронавірус виявили в 1 млн 425 тис. 522 осіб. Подолати хворобу змогли 1 млн 210 тис. 246 українців, а померли від коронавірусу та його ускладнень 27 тис. 685 хворих.