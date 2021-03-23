Карантин в Днепре. Фото: IStock

https://racurs.ua/n152134-dnepr-uhodit-na-jestkiy-karantin-detali.html

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Карантин в Днепре введут уже в четверг, 25 марта. Мэр города Борис Филатов заявил, что городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение об усилении карантинных ограничений в городе.

Соответствующее решение опубликуют в ближайшее время. Об этом городской голова Днепра Борис Филатов заявил на своей странице в Facebook.

Он заявил, что городская власть будет пытаться сделать ограничения максимально комфортными для бизнеса, и уже продумывает механизм компенсации предпринимателям из местного бюджета. Также в городе подготовили бесперебойное питание для больниц и кислородное обеспечение для больных коронавирусом.

Мы не теряли время зря, а готовились к очередной волне эпидемии, проводя кислородную разводку, устанавливая в больницах бесперебойное питание и закупая дополнительные объемы лекарств. Мы надеемся на ваше понимание, гражданскую зрелость и соблюдение элементарных противоэпидемических мероприятий, — заявил Филатов.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине вспыхнул с новой силой, а информация о том, что инфекцию чаще подхватывает молодежь, начала встречаться все чаще. В Министерстве здравоохранения опровергли это распространенное мнение — там заявили, что наибольшая доля людей с коронавирусом — пожилые люди.