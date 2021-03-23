Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Коронавирус в Украине. Фото: Istock

Карантинные зоны обновил Минздрав — восемь «красных» и одна «желтая» (ИНФОГРАФИКА)

23 мар 2021, 11:09
999

Коронавирус в Украине продолжает бушевать, а количество «красных» зон карантина неуклонно растет.

В то же время в «желтой» зоне осталась только одна область. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Новое карантинное зонирование. Инфографика: МинздравСообщается, что теперь в «красной» зоне оказались восемь регионов Украины, а именно:


  • город Киев и Киевская область;
  • Львовская область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Одесская область;
  • Сумская область;
  • Черновицкая область.

Новой «красной» зоной стала Львовщина. В «оранжевой» зоне остаются Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области. В «желтой» зоне осталась только Херсонская область.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине вспыхнул с новой силой, а информация о том, что инфекцию чаще подхватывает молодежь, начала встречаться все чаще. В Министерстве здравоохранения опровергли это распространенное мнение — там заявили, что наибольшая доля людей с коронавирусом — пожилые люди.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров