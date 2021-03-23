Коронавирус в Украине. Фото: Istock

https://racurs.ua/n152129-karantinnye-zony-obnovil-minzdrav-vosem-krasnyh-i-odna-jeltaya-infografika.html

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Коронавирус в Украине продолжает бушевать, а количество «красных» зон карантина неуклонно растет.

В то же время в «желтой» зоне осталась только одна область. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.



Сообщается, что теперь в «красной» зоне оказались восемь регионов Украины, а именно:

город Киев и Киевская область;

Львовская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Одесская область;

Сумская область;

Черновицкая область.

Новой «красной» зоной стала Львовщина. В «оранжевой» зоне остаются Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области. В «желтой» зоне осталась только Херсонская область.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине вспыхнул с новой силой, а информация о том, что инфекцию чаще подхватывает молодежь, начала встречаться все чаще. В Министерстве здравоохранения опровергли это распространенное мнение — там заявили, что наибольшая доля людей с коронавирусом — пожилые люди.