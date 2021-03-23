Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Карантинні зони. Фото: IStock

Карантинні зони оновило МОЗ — вісім «червоних» і одна «жовта» (ІНФОГРАФІКА)

23 бер 2021, 11:09
999

Коронавірус в Україні продовжує вирувати, а кількість «червоних» зон карантину невпинно зростає.

Натомість у «жовтій» зоні залишилася лише одна область. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Нове карантинне зонування. Інфографіка: МОЗ

Повідомляється, що відтепер у «червоній» зоні опинилися вісім регіонів України, а саме:


  • місто Київ та Київська область;
  • Львівська область;
  • Житомирська область;
  • Закарпатська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Одеська область;
  • Сумська область;
  • Чернівецька область.

Новою «червоною» зоною стала Львівщина. В «помаранчевій» зоні залишаються Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області. У «жовтій» зоні залишилася лише Херсонська область.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні спалахнув з новою силою, а інформація про те, що інфекцію частіше підхоплює молодь, почала зустрічатися все частіше. У Міністерстві охорони здоров’я спростували цю поширену думку — там заявили, що найбільша частка людей з коронавірусом — люди похилого віку.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів