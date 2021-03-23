Карантинні зони. Фото: IStock

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Коронавірус в Україні продовжує вирувати, а кількість «червоних» зон карантину невпинно зростає.

Натомість у «жовтій» зоні залишилася лише одна область. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).





Повідомляється, що відтепер у «червоній» зоні опинилися вісім регіонів України, а саме:

місто Київ та Київська область;

Львівська область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Одеська область;

Сумська область;

Чернівецька область.

Новою «червоною» зоною стала Львівщина. В «помаранчевій» зоні залишаються Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області. У «жовтій» зоні залишилася лише Херсонська область.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні спалахнув з новою силою, а інформація про те, що інфекцію частіше підхоплює молодь, почала зустрічатися все частіше. У Міністерстві охорони здоров’я спростували цю поширену думку — там заявили, що найбільша частка людей з коронавірусом — люди похилого віку.