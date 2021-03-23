Как живут «красные» регионы во время пандемии. Фото:

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«Цветные» зоны карантина в Украине 23 марта были расширены и сейчас «красными» считаются Киев и Киевская область, Львовская область, Житомирская область, Закарпатская область, Ивано-Франковская область, Одесская область, Сумская область и Черновицкая область.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации Кабмин разрешил местным властям самостоятельно ограничивать работу общественного транспорта. Об ограничениях, которые были введены в областях, сообщает «Общественное».

Киев

Столица попала в «красную» зону 19 марта, но локдаун был введен 23 марта. Закрыты ТРЦ, спортивные залы, бассейны, кинотеатры, музеи, а проведение религиозных богослужений и других массовых мероприятий запрещено. Кафе и ресторанам разрешили работать только на вынос, а парикмахерские принимают клиентов только по предварительной записи.

В КГГА решили, что детсады будут работать в течение всего локдауна. Школы после каникул будут работать дистанционно. Общественный транспорт в столице будет работать с ограничением, в частности с наполненностью не более 50% мест.

Киевская область

Киевщина «покраснела» 21 марта, с того же дня был усилен карантин. В столице запрещена работа ТРЦ и культурных учреждений. На дистанционное обучение отправили учеников всех школ, кроме детских садов, специальных учебных заведений и учеников начальной школы, которые после каникул будут учиться дистанционно.

Сумская область

Сумщина попала в «красную» зону 22 марта, а карантинные ограничения начнут действовать с 24 марта. Вопрос работы общественного транспорта еще не принят. В целом здесь будут действовать общенациональные запреты для «красной» зоны — не будут работать учебные заведения, кинотеатры и культурные центры также будут закрытыми ТРЦ и заведения питания.

Одесская область

В регионе действуют запреты «красной» карантинной зоны с 23 марта, хотя сама область попала в эту зону 20 марта. Изменения коснулись работы общественного транспорта — перевозчикам разрешили брать только «сидячих» пассажиров. Железная дорога работает в режиме усиленного соблюдения противоэпидемических мер. Учебный процесс перешел на «смешанный режим работы — часть детей будет ходить на занятия, а среди тех, кто выразил желание учиться дома сформируют специальные дистанционные классы.

Житомирская область

Эта область находится в режиме строгого карантина еще 3 марта. Все ученики 5−11 классов, а также студенты перешли на дистанционную форму обучения. В регионе также не работают учреждения культуры, музеи и рестораны. Общественный и железнодорожный транспорт работают.

Закарпатская область

Карантинные ограничения, предусмотренные для «красной» зоны на Закарпатье начали действовать с 8 марта. Учебные заведения не работают, закрыты кинотеатры и ТРЦ. Поезда курсируют в направлении Ужгорода, но только с пересадками.

Ивано-Франковская область

Прикарпатье попало в «красную» зону 26 февраля. В регионе запретили регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров на пригородных и междугородных автобусных маршрутах общего пользования, а также пригородное железнодорожное сообщение и городское сообщение. Школы перевели на дистанционное обучение, а детсады закрыты с 1 марта. Общественный транспорт в Ивано-Франковске работает в режиме спецперевозок.

Черновицкая область

На Буковине запреты «красной» зоны действуют с 1 марта. В регионе только навынос работают заведения общественного питания, дети учатся дистанционно, а культурные заведения остаются закрытыми.

Львовская область

Ограничительные меры на Львовщине усилили с 23 марта до 6 апреля. На это время запрещена работа баров, ресторанов, торгово-развлекательных центров, кроме заказов навынос и адресной доставки. Ограничение не касается работы заведений общественного питания в аэропортах. Закрыты учреждения культуры и образования, непродовольственные рынки, спортивные залы, фитнес-центры и бассейны.

Напомним, Кабмин разрешил «оранжевым» регионам усиливать карантин на уровне отдельных общин. В правительстве отметили, что усиливать противоэпидемические меры на территории отдельной территориальной общины будут, исходя из двух признаков. Первая — количество новых случаев заражения коронавирусом за неделю будет больше 70. Вторая — увеличение количества новых больных COVID-19 на 50% и более.