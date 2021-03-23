Местный локдаун разрешил объявлять Кабмин. Фото:

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Локдаун на местах разрешили вводить в Украине.

Соответствующие изменения в постановление № 1236 от 9 декабря 2020 года были внесены на внеочередном заседании в понедельник, 22 марта. Об этом сообщил правительственный портал.

В Кабмине отметили, что усиливать противоэпидемические меры на территории отдельной территориальной общины будут, исходя из двух признаков. Первый — количество новых случаев заражения коронавирусом за неделю будет больше 70. Вторая — увеличение количества новых больных COVID-19 на 50% и более.

Напомним, количество «красных» зон карантина в Украине неуклонно растет и по состоянию на 23 марта в ней находятся Киев и Киевская область, Львовская область, Житомирская область, Закарпатская область, Ивано-Франковская область, Одесская область, Сумская область и Черновицкая область.

В «оранжевой» зоне остаются Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области. В «желтой» зоне осталась лишь Херсонская область.