Місцевий локдаун дозволив оголошувати Кабмін. Фото:

https://racurs.ua/ua/n152135-miscevyy-lokdaun-dozvolyv-ogoloshuvaty-kabmin.html

Ракурс

Локдаун на місцях дозволили запроваджувати в Україні.

Уряд дозволив «помаранчевим» регіонам посилювати карантин на рівні окремих громад. Відповідні зміни у постанову № 1236 від 9 грудня 2020 року було внесено на позачерговому засіданні в понеділок, 22 березня. Про це повідомив урядовий портал.

У Кабміні зазначили, що посилювати протиепідемічні заходи на території окремої територіальної громади будуть, виходячи з двох ознак. Перша — кількість нових випадків зараження коронавірусу за тиждень буде більше 70. Друга — збільшення кількості нових хворих на COVID-19 на 50% і більше.

Нагадаємо, кількість «червоних» зон карантину в Україні невпинно зростає і станом на 23 березня у ній знаходяться Київ та Київська область, Львівська область, Житомирська область, Закарпатська область, Івано-Франківська область, Одеська область, Сумська область та Чернівецька область.

У «помаранчевій» зоні залишаються Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області. У «жовтій» зоні залишилася лише Херсонська область.