Чому алкоголь робить нас незграбними — вчені дали несподівану відповідь

Алкоголь. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n152148-chomu-alkogol-robyt-nas-nezgrabnymy-vcheni-znayshly-nespodivanu-vidpovid.html

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Алкоголь робить людей незграбними й повільними — саме так більшість людей описали б «п'яну поведінку». Чим зумовлена таке поведінка, і чому вона виникає, вченим вдалося докопатися до істини.

Виявилося, що «п'яну реакцію» спричиняють аж ніяк не реакції в печінці, як вважалося раніше, а процеси в головному мозку. Про це повідомляє «Популярная механика».

Вчені з Національного інституту боротьби з алкоголізмом у США змогли довести на зразках людського мозку й на мишах те, що поведінкові ефекти алкоголю (незграбність, загальмованість, нерозбірливість мови) викликаються метаболітами, які утворюються в процесі розщеплення організмом пива, вина та інших спиртних напоїв.

Один із них — ацетат — виробляється ферментом під назвою ALDH2, який міститься в печінці. Нові дослідження показали, що ця речовина також міститься в мозку, а саме в астроциті та мозочку — зонах мозку, які контролюють баланс і координацію.

Під час експерименту вчені видалили ALDH2 з клітин мишей, і це зробило лабораторних гризунів несприйнятливими до рухових порушень, викликаних вживанням алкоголю. Вони показували відмінні результати на обертовому циліндрі, який перевіряє навички рівноваги та координації.

Вченим вдалося виявити, що вживання алкоголю активує нейромедіатор GABA, який заспокоює нерви й викликає сонливість. Ось чому ми невиразно вимовляємо слова, погано обробляємо зовнішню інформацію та стаємо незграбними, коли п’яні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що алкоголь виявився найпопулярнішим наркотиком 2020 року, а англійці та шотландці торік найчастіше за інші народи напивалися до стану втрати контролю.