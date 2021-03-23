Економічні злочини розслідуватиме новий орган

В Україні економічні злочини буде розслідувати новий орган, фото: Servitutis.Ru

https://racurs.ua/ua/n152147-ekonomichni-zlochyny-rozsliduvatyme-novyy-organ.html

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Володимир Зеленський, президент України, підписав закон № 1150-ІХ «Про Бюро економічної безпеки».

Після опублікування цього закону в Україні з’явиться новий орган досудового розслідування, який перебере на себе функції, котрі раніше покладалися на податківців.

Бюро економічної безпеки розслідуватиме злочини, передбачені статтями 204, 205−1, 206, 212, 212−1, 2181, 219, 220−1, 220−2, 222, 222−1, 222−2, 223−1, 223 -2, 224, 229, 231, 232, 232−1, 232−2, 233 Кримінального кодексу України.

У складі Бюро економічної безпеки будуть не тільки слідчі, а й оперативні співробітники.

Нагляд за діяльністю нового органу здійснюватиме безпосередньо Генеральний прокурор або уповноважені ним прокурори.

На службу в Бюро економічної безпеки прийматимуть лише громадян України, які зможуть ефективно виконувати свої обов’язки. Кваліфікаційні вимоги до кандидатів будуть встановлені самим Бюро, а прийом на роботу буде здійснюватися за результатами конкурсу і проходження поліграфа.

Якщо кандидат в детективи раніше не працював слідчим або оперативником, йому потрібно буде проходити стажування від трьох до шести місяців.

Директора Бюро економічної безпеки теж призначать за результатами конкурсу. Ним зможе стати громадянин України не молодше 35 років з вищою юридичною освітою, стажем роботи за фахом не менше 10 років, досвідом роботи на керівних посадах не менше п’яти років і вільним володінням українською мовою.

Змінювати директора Бюро економічної безпеки будуть кожні п’ять років.

Після початку функціонування Бюро економічної безпеки, прокурори протягом двох місяців повинні будуть ухвалити рішення про передачу кримінальних проваджень, які підслідні новому органу, в Бюро для проведення подальшого розслідування.