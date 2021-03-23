Хто замість Кернеса — в Харкові провели перші опитування

https://racurs.ua/ua/n152146-hto-zamist-kernesa-v-harkovi-provely-pershi-opytuvannya.html

Ракурс

Вибори у Харкові можуть відбутися 31 жовтня, але вже зараз, наприкінці березня, в місті почали проводити опитування, моделюючи ситуацію під час голосування.

На вулицях міста вже проводяться соціологічні опитування — харків’ян просять дати оцінку роботи виконуючого обов’язки мера Ігоря Терехова. Рух «Чесно» повідомив, що після оцінки роботи Терехова, громадянам пропонують прогнозувати перспективу майбутніх виборів міського голови. Моделюють ситуацію, коли нового мера обиратимуть у два тури.

У першому турі пропонують обрати міського голову з-поміж Ігоря Терехова, Михайла Добкіна, Юлії Світличної, Олександра Фельдмана, Олега Абрамічева, Володимира Скоробагача та Євгена Мураєва.

У моделюванні другого туру соціологи пропонують вибір між Тереховим та Добкіним, Добкіним та Світличною.

У виборців також просять назвати якості лідера міста. Рух «Чесно» цитує слова інтерв’юерки, яка проводила опитування. Її респонденти найчастіше згадували пункт про «хороше почуття гумору».

23 березня комітет Верховної Ради з питань місцевого самоврядування підтримав проект постанови про призначення виборів мера Харкова на 31 жовтня. Відповідний проект зареєстрований у парламенті.

У грудні 2020 року у Харкові поховали Геннадія Кернеса. Люди стояли у довжелезній черзі. Кернес помер 16 грудня у берлінській клініці «Шаріте».

2 січня секретар Харківської міської ради Терехов звернувся до Ради з проханням призначити позачергові вибори мера і тільки на початку березня парламент отримав усі необхідні документи для цього. Нардепи мають 90 днів для того, аби ухвалити відповідне рішення.