Помпеї загинули за 15 хвилин. Фото:

https://racurs.ua/ua/n152145-pompeyi-zagynuly-za-15-hvylyn-novi-dani-pro-istorychne-vyverjennya-vezuviu.html

Ракурс

Виверження вулкану на Помпеях знищило все живе всього за 15 хвилин.

Саме стільки часу знадобилося гігантській хмарі з попелу з Везувію, щоб убити всіх жителів стародавнього міста. В рамках нового дослідження вчені виявили тривалість пірокластичного потоку (суміш високотемпературних вулканічних газів, попелу і уламків порід, що утворюється при виверженні вулкана), який обрушився на стародавнє місто через кілька хвилин після виверження вулкана. Дослідники впевнені, що саме він став причиною смерті в Помпеях. Про це повідомляє TheGuardian.

Зазначається, що смертельна хмара мала температуру понад 100° за Цельсієм і складалася з CO2, хлоридів, частинок розпеченого попелу і вулканічного скла. Жителі Помпеї не могли від неї врятуватися навіть у будинках і задихалися. Модель, створена авторами проекту, говорить про те, що газ, попіл і вулканічні частинки вбили місто від 10 до 20 хвилин.

За словами автора роботи Роберто Ісаї, більшість людей загинули від задухи вже після виверження.

15 хвилин всередині цієї пекельної Хмари, мабуть, були нескінченними. Жителі й уявити собі не могли, що відбувається. Помпеї постійно стикалися з землетрусами, але не з виверженнями, тому воно застало їх зненацька, — зазначив він.

Нагадаємо, велика частина міста Помпеї досі вкрита уламками і попелом після виверження вулкану Везувій майже 2 тис. років тому. Нещодавно археологи зуміли відновити одну з найстаріших фресок в Помпеях за допомогою лазерної технології.