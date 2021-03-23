Ту-222М3. Фото: Известия

https://racurs.ua/ua/n152144-rosiyskyy-bombarduvalnyk-tu-22m3-rozbyvsya-pid-kalugou.html

Ракурс

Російський бомбардувальник Ту-222М3 випадково катапультував пілотів на аеродромі Шайковка під Калугою. Унаслідок падіння літака троє військових загинули.

Про це повідомляє російське видання «Известия».

Повідомляється, що на землі під час запуску двигунів спрацювали катапульти, озброєння на бомбардувальнику не було. За попередньою інформацією, спрацьовування катапульт крісел на землі відбулося, імовірно, через несправність у мережі управління.

Через недостатню висоту для розкриття парашутів троє членів екіпажу під час приземлення дістали травми несумісні з життям, — повідомили в Міноборони РФ.

Серед місцевих жителів постраждалих немає. Для проведення технічного обстеження літака і встановлення причин інциденту на аеродром виїхала комісія.

Ту-22М — дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник із крилом змінної стріловидності. Він здатний розвивати надзвукову швидкість польоту в 1,88 Маха та оснащений 23-міліметровою гарматою й ракетами класу «повітря-земля».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російські ракетні комплекси «Іскандер» розкритикував лідер Вірменії Нікол Пашинян. Він заявив, що під час осінньої війни у 2020 році в Нагірному Карабасі комплекси, якими озброєна армія Вірменії, не спрацювали «або вибухнули лише на 10%".