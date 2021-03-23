ТУ-22М3. Фото: Известия

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Российский бомбардировщик Ту-222М3 случайно катапультировал пилотов на аэродроме Шайковка под Калугой. В результате падения самолета трое военных погибли.

Об этом сообщает российское издание «Известия».

Сообщается, что на земле при запуске двигателей сработали катапульты, вооружения на бомбардировщике не было. По предварительной информации, срабатывание катапультных кресел на земле произошло, предположительно, из-за неисправности в сети управления.

Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы несовместимые с жизнью, — сообщили в Минобороны РФ.

Среди местных жителей пострадавших нет. В настоящий момент для проведения технического обследования самолета и установления причин инцидента на аэродром выехала комиссия.

Ту-22М — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Он способен развивать сверхзвуковую скорость полета в 1,88 Маха и оснащен 23-миллиметровой пушкой и ракетами класса «воздух-земля».

Напомним, ранее мы сообщали, что российские ракетные комплексы «Искандер» раскритиковал лидер Армении Никол Пашинян. Он заявил, что во время осенней войны в 2020 году в Нагорном Карабахе комплексы, которыми вооружена армия Армении, не сработали «или взорвались лишь на 10%".