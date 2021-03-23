Масочный режим на территориях общего пользования вводит правительство — деталиhttps://racurs.ua/n152143-masochnyy-rejim-na-territoriyah-obschego-polzovaniya-vvodit-pravitelstvo-detali.htmlРакурс
Коронавирус в Украине активно распространяется, в связи с чем Кабмин периодически уточняет введенные карантинные мероприятия.
Так, на заседании, которое состоялось вчера, 22 марта, было принято постановление № 230, которое вносит новые изменения в правила карантина.
В частности, на территориях общего пользования, расположенных в так называемой «красной зоне», вводится масочный режим.
На таких территориях будет запрещено «находиться без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно».
Также правительство решило запретить работу подвесных канатных дорог.
В настоящее время в «красной» зоне в Украине находятся следующие регионы:
- Киев;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Львовская область;
- Одесская область;
- Сумская область;
- Черновицкая область.
Напомним, Кабмин также изменил ограничения для украинцев, прибывающих из других стран и временно оккупированных территорий.