В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Коронавирус в Украине активно распространяется, в связи с чем Кабмин периодически уточняет введенные карантинные мероприятия.

Так, на заседании, которое состоялось вчера, 22 марта, было принято постановление № 230, которое вносит новые изменения в правила карантина.

В частности, на территориях общего пользования, расположенных в так называемой «красной зоне», вводится масочный режим.

На таких территориях будет запрещено «находиться без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно».

Также правительство решило запретить работу подвесных канатных дорог.

В настоящее время в «красной» зоне в Украине находятся следующие регионы:

Киев;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Львовская область;

Одесская область;

Сумская область;

Черновицкая область.

Напомним, Кабмин также изменил ограничения для украинцев, прибывающих из других стран и временно оккупированных территорий.