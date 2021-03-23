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Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

Масочный режим на территориях общего пользования вводит правительство — детали

23 мар 2021, 13:33
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Коронавирус в Украине активно распространяется, в связи с чем Кабмин периодически уточняет введенные карантинные мероприятия.

Так, на заседании, которое состоялось вчера, 22 марта, было принято постановление № 230, которое вносит новые изменения в правила карантина.

В частности, на территориях общего пользования, расположенных в так называемой «красной зоне», вводится масочный режим.

На таких территориях будет запрещено «находиться без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно».

Также правительство решило запретить работу подвесных канатных дорог.


В настоящее время в «красной» зоне в Украине находятся следующие регионы:

  • Киев;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Львовская область;
  • Одесская область;
  • Сумская область;
  • Черновицкая область.

Напомним, Кабмин также изменил ограничения для украинцев, прибывающих из других стран и временно оккупированных территорий.

Источник: Ракурс


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