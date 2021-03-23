Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украинцам, возвращающимся с других стран, нужно будет сдать ПЦР-тест, фото: Skyscanner

Кабмин изменил ограничения для украинцев, возвращающихся из других стран — детали

23 мар 2021, 13:08
999

Кабмин в очередной раз изменил условия карантина. Соответствующее постановление № 230 было принято на заседании 22 марта 2021 года.

Так, изменены требования по самоизоляции.

Теперь граждане Украины, возвращающиеся в Украину из других стран, будут обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию.

Исключения составят следующие категории граждан:

  • которые не достигли 12 лет;
  • которые имеют негативный результат ПЦР-теста, при условии, что он был проведен не более, чем за 48 часов до пресечения границы;
  • которые перевозят стволовые клетки для трансплантации;
  • водители и члены экипажа грузовых автомобилей, автобусов, воздушных, морских и речных суден, членов поездных и локомотивных бригад.

Также постановлением Кабмина установлена обязанность для граждан, которые подлежат самоизоляции в связи с пересечением границы, установить и активировать мобильное приложение «Вдома». Если такой возможности у них нет, они должны будут пройти обсервацию.


Активировать мобильное приложение должны будут и лица, заезжающие на подконтрольную территорию с Донецкой, Луганской областей и АР Крым. Проверять установку приложения будут пограничники.

Кроме того, вопрос о прекращении работы общественного транспорта в области, которая попала в «красную» зону, теперь будет решаться местными властями.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров