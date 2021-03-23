Украинцам, возвращающимся с других стран, нужно будет сдать ПЦР-тест, фото: Skyscanner

https://racurs.ua/n152141-kabmin-izmenil-ogranicheniya-dlya-ukraincev-vozvraschauschihsya-iz-drugih-stran-detali.html

Ракурс

Кабмин в очередной раз изменил условия карантина. Соответствующее постановление № 230 было принято на заседании 22 марта 2021 года.

Так, изменены требования по самоизоляции.

Теперь граждане Украины, возвращающиеся в Украину из других стран, будут обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию.

Исключения составят следующие категории граждан:

которые не достигли 12 лет;

которые имеют негативный результат ПЦР-теста, при условии, что он был проведен не более, чем за 48 часов до пресечения границы;

которые перевозят стволовые клетки для трансплантации;

водители и члены экипажа грузовых автомобилей, автобусов, воздушных, морских и речных суден, членов поездных и локомотивных бригад.

Также постановлением Кабмина установлена обязанность для граждан, которые подлежат самоизоляции в связи с пересечением границы, установить и активировать мобильное приложение «Вдома». Если такой возможности у них нет, они должны будут пройти обсервацию.

Активировать мобильное приложение должны будут и лица, заезжающие на подконтрольную территорию с Донецкой, Луганской областей и АР Крым. Проверять установку приложения будут пограничники.

Кроме того, вопрос о прекращении работы общественного транспорта в области, которая попала в «красную» зону, теперь будет решаться местными властями.