У Авакова показали новое «варварское» видео из-под Офиса президента

Офис Зеленского. Фото: АСПИ

https://racurs.ua/n152142-u-avakova-pokazali-novoe-varvarskoe-video-iz-pod-ofisa-prezidenta.html

Ракурс

Митинг под Офисом президента, который обернулся масштабным погромом административного здания, у Авакова называют не мирной акцией, а запланированной провокацией.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал соответствующее видео на своей странице в Facebook.

По его словам, организаторы акции провоцировали столкновения с правоохранителями и призывали к насилию. Он заявил, что все провокаторы, которые поджигали двери, били окна, призывали к совершению хулиганских действий — установлены, и будут отвечать за свои поступки.

Организаторам провокации не очень понравилась предыдущая акция, которая была две недели назад в дневное время и прошла мирно и спокойно. Им надо было прятать свои лица для того, чтобы драться, жечь глаза правоохранителям, брызгать им в лицо слезоточивый газ, плевать, — заявил Геращенко.

Заместитель Авакова добавил, что правоохранители уже начали вручать провокаторам процессуальные документы, последствиями которых станет ответственность. Как уголовная и административная, так и имущественная, за причиненный ущерб государственному имуществу.

Напомним, ранее мы сообщали, что акция протеста в Киеве возле Офиса президента, которая состоялась 20 марта, находится в фокусе внимания силовиков. 23 марта следователи столичной полиции объявили о подозрении еще одному лицу.

В полиции сообщили, что это один из организаторов акции на Банковой. По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 4 ст. 296 ((хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины. Ранее подозрение было объявлено уроженцу Винницкой области, который во время акции выбил окна в дверях административного здания.