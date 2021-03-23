В Авакова показали нове «вандальне» відео з-під Офісу президента

Офіс президента. Фото: АСПІ

https://racurs.ua/ua/n152142-v-avakova-pokazaly-nove-vandalne-video-z-pid-ofisu-prezydenta.html

Ракурс

Мітинг під Офісом президента, який обернувся масштабним погромом адміністративної будівлі, в Авакова називають не мирною акцією, а запланованою провокацією.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував відповідне відео на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, організатори акції провокували зіткнення з правоохоронцями та закликали до насилля. Він заявив, що всі ті провокатори, що підпалювали двері, били вікна, закликали до вчинення хуліганських дій — встановлені, і будуть відповідати за свої вчинки.

Організаторам провокації дуже не сподобалася попередня акція, яка була два тижні тому в денний час і пройшла мирно і спокійно. Їм треба було ховати свої обличчя для того, щоби битися, палити очі правоохоронцям, бризкати їм в обличчя сльозогінний газ, плювати, — заявив Геращенко.

Заступник Авакова додав, що правоохоронці вже почали вручати провокаторам процесуальні документи, наслідками яких стане відповідальність. Як кримінальна та адміністративна, так і майнова, за заподіяну шкоду державному майну.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що акція протесту в Києві біля Офісу президента, яка відбулася 20 березня, перебуває у фокусі уваги силовиків. 23 березня слідчі столичної поліції оголосили про підозру ще одній особі.

У поліції повідомили, що це один з організаторів акції на Банковій. За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ((хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) КК України. Раніше підозру оголошено уродженцю Вінниччини, який під час акції побив вікна у дверях адміністративної будівлі.