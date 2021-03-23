За розмальований Офіс президента підозру отримав ще один активіст, фото — ФБ С.Філімонова

https://racurs.ua/ua/n152130-za-rozmalovanyy-ofis-prezydenta-pidozru-otrymav-sche-odyn-aktyvist.html

Ракурс

Акція протесту в Києві біля Офісу президента, яка відбулася 20 березня, перебуває у фокусі уваги силовиків. 23 березня слідчі столичної поліції оголосили про підозру ще одній особі.

В поліції повідомили, що це один із організаторів акції на Банковій. За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ((хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) КК України.

Раніше підозру оголошено уродженцю Вінниччини, який під час акції побив вікна у дверях адміністративної будівлі.

Правоохоронці вручили підозру Сергію Філімонову. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.

Підозра вручена не за однією, а за двома статтями — крім хуліганства, ще умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків.

Філімонов написав, що поліція вручила підозру без присутності його адвокатів. Також йому поки незрозуміло, про якого постраждалого поліцейського йдеться.

Раніше Філімонов заявляв, що вважає акцію під ОП мирної, оскільки ніхто не постраждав, окрім людей біля Печерського відділення поліції. Там утримували одного затриманого учасника. Крім того, Філімонов розповів, що салют, який запускали учасники, будівлю не пошкодив, а фарбу ставили на сходах для всіх охочих.

Обрання запобіжного заходу Владу Сорду, якому про підозру повідомили 21 березня, призначене на сьогодні о 13.20 в Печерському суді Києва.

Читайте також: Відмити офіс Зеленського від фарби зголосилися майже 10 компаній