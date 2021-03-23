Помпеи погибли за 15 минут. Фото:

https://racurs.ua/n152145-pompei-pogibli-za-15-minut-novye-dannye-ob-istoricheskom-izverjenii-vezuviya.html

Ракурс

Извержение вулкана на Помпеях уничтожило все живое всего за 15 минут.

Именно столько времени понадобилось гигантском облаку пепла с Везувия, чтобы убить всех жителей древнего города. В рамках нового исследования ученые обнаружили продолжительность пирокластического потока (смесь высокотемпературных вулканических газов, пепла и обломков пород, образующаяся при извержении вулкана), который обрушился на древний город через несколько минут после извержения вулкана. Исследователи уверены, что именно он стал причиной смерти в Помпеях. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что смертельное облако имело температуру более 100° по Цельсию и состояло из CO2, хлоридов, частиц раскаленного пепла и вулканического стекла. Жители Помпеи не могли от него спастись даже в домах и задыхались. Модель, созданная авторами проекта, говорит о том, что газ, пепел и вулканические частицы убили город от 10 до 20 минут.

По словам автора работы Роберто Исаии, большинство людей погибли от удушья уже после извержения.

15 минут внутри этого адского облака, по-видимому, были бесконечными. Жители и представить себе не могли, что происходит. Помпеи постоянно сталкивались с землетрясениями, но не с извержениями, поэтому оно застало их врасплох, — отметил он.

Напомним, большая часть города Помпеи до сих пор покрыта обломками и пеплом после извержения вулкана Везувий почти 2 тыс. лет назад. Недавно археологи сумели восстановить одну из старейших фресок в Помпеях с помощью лазерной технологии.