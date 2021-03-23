Кто вместо Кернеса — в Харькове провели первые опросы

https://racurs.ua/n152146-kto-vmesto-kernesa-v-harkove-proveli-pervye-oprosy.html

Ракурс

Выборы в Харькове могут состояться 31 октября, но уже сейчас, в конце марта, в городе начали проводить опросы, моделируя ситуацию во время голосования.

На улицах города проводятся социологические опросы — харьковчан просят дать оценку работы исполняющего обязанности мэра Игоря Терехова. Движение «Честно» сообщило, что гражданам предлагают прогнозировать и перспективу будущих выборов городского головы. Моделируют ситуацию, когда нового мэра будут избирать в два тура.

В первом туре предлагают выбрать мэра из числа Игоря Терехова, Михаила Добкина, Юлии Светличной, Александра Фельдмана, Олега Абрамичева, Владимира Скоробагача и Евгения Мураева.

В моделировании второго тура социологи предлагают выбор между Тереховым и Добкиным, Добкиным и Светличной.

У избирателей также просят назвать качества лидера города. Движение «Честно» цитирует слова интервьюерки, которая проводила опрос. Ее респонденты чаще всего упоминали пункт о «хорошем чувстве юмора».

23 марта комитет Верховной Рады по вопросам местного самоуправления поддержал проект постановления о назначении выборов мэра Харькова на 31 октября. Соответствующий проект зарегистрировали в парламенте.

В декабре 2020 года в Харькове похоронили Геннадия Кернеса. Он умер 16 декабря в берлинской клинике «Шарите».

2 января секретарь Харьковского городского совета Терехов обратился к Раде с просьбой назначить внеочередные выборы мэра и только в начале марта парламент получил все необходимые документы для этого. У нардепов есть 90 дней для того, чтобы принять соответствующее решение.