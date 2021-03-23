Экономичные преступления будет расследовать новый орган

В Украине экономические преступления будет расследовать новый орган, фото: Servitutis.Ru

https://racurs.ua/n152147-ekonomichnye-prestupleniya-budet-rassledovat-novyy-organ.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, подписал закон № 1150-ІХ «О Бюро экономической безопасности».

После опубликования данного закона в Украине появится новый орган досудебного расследования, который переберет на себя функции, ранее возлагавшиеся на налоговиков.

Бюро экономической безопасности будет расследовать преступления, предусмотренные статьями 204, 205−1, 206, 212, 212−1, 2181, 219, 220−1, 220−2, 222, 222−1, 222−2, 223−1, 223−2, 224, 229, 231, 232, 232−1, 232−2, 233 Уголовного кодекса Украины.

В составе Бюро экономической безопасности будут не только следователи, но и оперативные сотрудники.

Надзор за деятельностью нового органа будет осуществлять непосредственно Генеральный прокурор или уполномоченные им прокуроры.

На службу в Бюро экономической безопасности будут приниматься только граждане Украины, которые смогут эффективно выполнять свои обязанности. Квалификационные требования к кандидатам будут установлены самим Бюро, а прием на работу будет осуществляться по результатам конкурса и прохождения полиграфа.

Если кандидат в детективы ранее не работал следователем или оперативником, ему надо будет проходить стажировку от трех до шести месяцев.

Директора Бюро экономической безопасности тоже назначат по результатам конкурса. Им сможет стать гражданин Украины не младше 35 лет с высшим юридическим образованием, стажем работы по специальности не менее 10 лет, опытом работы на руководящих должностях не менее пяти лет и свободным владением украинским языком.

Менять директора Бюро экономической безопасности будут каждые пять лет.

После начала функционирования Бюро экономической безопасности, прокуроры в течение двух месяцев должны будут принять решения о передачи уголовных производств, которые подследственные новому органу, в Бюро для проведения дальнейшего расследования.