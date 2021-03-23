Почему алкоголь делает нас неуклюжими — ученые нашли неожиданный ответ

Алкоголь. Фото: Istock

https://racurs.ua/n152148-pochemu-alkogol-delaet-nas-neuklujimi-uchenye-nashli-neojidannyy-otvet.html

Ракурс

Алкоголь делает людей неуклюжими и медленными — именно так большинство людей описали бы «пьяное поведение». Чем обусловлено такое поведение, и почему оно возникает, ученым удалось докопаться до истины.

Оказалось, что «пьяную реакцию» вызывают отнюдь не реакции в печени, как считалось ранее, а процессы в головном мозге. Об этом сообщает «Популярная механика».

Ученые из Национального института по борьбе с алкоголизмом в США смогли доказать на образцах человеческого мозга и на мышах то, что поведенческие эффекты алкоголя (неуклюжесть, заторможенность, неразборчивость речи) вызываются метаболитами, которые образуются в процессе расщепления организмом пива, вина и других спиртных напитков.

Один из них — ацетат — вырабатывается ферментом под названием ALDH2, который содержится в печени. Новые исследования показали, что это вещество также содержится в мозге, а именно в астроцитах в мозжечке — областях мозга, которые контролируют баланс и координацию.

В рамках эксперимента ученые удалили ALDH2 из клеток мышей, и это сделало лабораторных грызунов невосприимчивыми к двигательным нарушениям, вызванными употреблением алкоголя. Они показывали отличные результаты на вращающемся цилиндре, который проверяет навыки равновесия и координации.

Ученым удалось обнаружить, что употребление алкоголя активирует нейромедиатор GABA, который успокаивает нервы и вызывает сонливость. Вот почему мы невнятно произносим слова, плохо обрабатываем внешнюю информацию и становимся неуклюжими, когда пьяны.

Напомним, ранее мы сообщали, что алкоголь оказался самым популярным наркотиком 2020 года, а англичане и шотландцы в прошлом году чаще всего за другие народы напивались до состояния потери контроля.