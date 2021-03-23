Застуда може допомогти в боротьбі з коронавірусом, фото: MRC-Uni of Glasgow Centre for Virus Research

https://racurs.ua/ua/n152160-virus-zvychaynoyi-zastudy-moje-vytisnyaty-koronavirus-z-organizmu-ucheni.html

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Коронавірус SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, виявився значно слабшим за риновірус, який призводить до звичайної застуди.

Тобто, риновірус може «витісняти» SARS-CoV-2 з людського організму. Про це свідчать результати дослідження учених з Університету Глазго (Велика Британія), повідомляє прес-служба вишу.

Річ у тім, що певні віруси можуть дуже погано вживатися один з одним в людському організмі.

У межах нового дослідження вчені заразили дихальні клітини людини SARS-CoV-2 в лабораторії, відтворивши клітинне середовище, в якому зазвичай відбувається перебіг COVID-19. Потім вони вивчали розмноження SARS-CoV-2 у цих клітинах як за наявності, так і за відсутності риновірусу.

Дослідження показують, що риновірус людини викликає вроджену імунну відповідь в епітеліальних клітинах дихальних шляхів, яка блокує реплікацію вірусу SARS-CoV-2, — наголошують учені.

Дослідження показало:

якщо риновірус та SARS-CoV-2 випустити одночасно, то риновірус пригнічує SARS-CoV-2;

якщо риновірус запустити на 24 години раніше, шанси SARS-CoV-2 стають зовсім примарними;

навіть якщо риновірус запустити на 24 години пізніше за SARS-CoV-2, він все одно починає пригнічувати свого «опонента».

Це означає, що імунна відповідь, викликана легкими поширеними вірусними інфекціями застуди, може забезпечити певний рівень перехідною захисту від SARS-CoV-2, потенційно блокуючи передачу SARS-CoV-2 і знижуючи тяжкість COVID-19, — зазначають дослідники.

Втім, наразі ще не відомо, наскільки довготривалим є цей ефект. Крім того, для застудних захворювань характерна сезонність — вони, як правило, припадають на осінньо-зимові місяці, в той час як епідемія COVID-19 не припиняється вже понад рік.

Тож найкращим відомим методом захисту від коронавірусу все ще залишається вакцинація, наголошують учені.

Нагадаємо, у МОЗ нещодавно заявили, що Україною поширюється так званий британський штам коронавірусу, який значно заразніший за «оригінал».