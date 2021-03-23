Простуда может помочь в борьбе с коронавирусом, фото: MRC-Uni of Glasgow Centre for Virus Research

https://racurs.ua/n152160-virus-obychnoy-prostudy-mojet-vytesnyat-koronavirus-iz-organizma-uchenye.html

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Коронавирус SARS-CoV-2, приводящий к развитию коронавирусной болезни COVID-19, оказался значительно слабее риновируса, который приводит к обычной простуде.

То есть, риновирус может «вытеснять» SARS-CoV-2 из человеческого организма. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Университета Глазго (Великобритания), сообщает пресс-служба вуза.

Дело в том, что определенные вирусы могут очень плохо уживаться друг с другом в человеческом организме.

В рамках нового исследования ученые заразили дыхательные клетки человека SARS-CoV-2 в лаборатории, воссоздав клеточную среду, в которой обычно происходит течение COVID-19. Затем они изучали размножение SARS-CoV-2 в этих клетках как при наличии, так и при отсутствии риновируса.

Исследования показывают, что риновирусы человека вызывает врожденный иммунный ответ в эпителиальных клетках дыхательных путей, который блокирует репликацию вируса SARS-CoV-2, — подчеркивают ученые.

Исследование показало:

если риновирус и SARS-CoV-2 выпустить одновременно, то риновирус подавляет SARS-CoV-2;

если риновирус запустить на 24 часа раньше, то шансы SARS-CoV-2 становятся совсем призрачными;

даже если риновирус запустить на 24 часа позже SARS-CoV-2, он все равно начинает подавлять своего «оппонента».

Это означает, что иммунный ответ, вызванный легкими распространенными вирусными инфекциями простуды, может обеспечить определенный уровень переходной защиты от SARS-CoV-2, потенциально блокируя передачу SARS-CoV-2 и снижая тяжесть COVID-19, — отмечают исследователи.

Впрочем, пока еще не известно, насколько длительным является этот эффект. Кроме того, характерной особенностью простудных заболеваний является сезонность — они, как правило, приходятся на осенне-зимние месяцы, в то время как эпидемия COVID-19 не прекращается уже более года.

Поэтому лучшим известным методом защиты от коронавируса все еще остается вакцинация, подчеркивают ученые.

Напомним, в Минздраве недавно заявили, что в Украине распространяется так называемый британский штамм коронавируса, который значительно заразнее «оригинала».