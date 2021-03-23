7 кілометр. Фото: Сегодня

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Карантин в Одесі продовжує порушувати промислово-товарний ринок «7 кілометр». Один із найбільших ринків України працює, оскільки підприємцям нібито потрібно підготуватися до закриття та провести інвентаризацію товару.

А вже з 24 березня ринок повністю піде на карантин. Таку заяву зробила заступниця директора ринку Ірина Ткач.

На ринку окремо стоять магазини, у нас їх 15 тис., і підприємці торгують різними товарами, зокрема й дозволеними. Це ветеринарні аптеки, зоотовари, засоби зв’язку, сад та город, продукти, засоби гігієни. Чи будуть вони працювати, вони вирішуватимуть самостійно, бо їм дозволено. Але все залежить від покупців, — заявила заступниця директора ринку.

Вона додала, що територію ринку залишать відкритою, аби власники магазинів змогли туди потрапити, утім приймати відвідувачів не будуть. Також деякі магазини планують перейти на інтернет-торгівлю. За її словами, 23 березня на ринку працювали поліцейські, які попереджали підприємців, що працювали, про те, що вони мають піти на карантин.

Сьогодні (23 березня — ред.) не штрафували, а завтра вже будуть, і вони попереджали про це тих людей, які були відкриті, незалежно від того, чому вони відкриті. Тому що коли щось закривають, підприємцям потрібно чітко розуміти, які залишки куди йдуть, що з цього можна перевезти на склади, а що ні. Або що можна продати через інтернет. Це так швидко не робиться, зазвичай це тиждень перераховують, — наголосила Ткач.

Зауважимо, що Одеська область перебуватиме в «червоній» карантинній зоні впродовж двох чи навіть трьох тижнів. Рішення щодо скасування «червоного» рівня державна комісія прийме лише за умови, якщо всі епідемічні показники повернуться до норми.







Наразі в регіоні перевищено два показники: кількість госпіталізацій — 68,4% (норма — 60%) і коефіцієнт виявлення коронавірусу методом ПЛР-тестів — майже 22% (норма — 20%).







Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «кольорові» зони карантину в Україні 23 березня було розширено й наразі «червоними» вважаються Київ та Київська область, Львівська область, Житомирська область, Закарпатська область, Івано-Франківська область, Одеська область, Сумська область та Чернівецька область. Через складну епідеміологічну ситуацію Кабмін дозволив місцевій владі самостійно обмежувати роботу громадського транспорту.