Прикордонники закрили у вольєрі водолазів-контрабандистів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n152165-prykordonnyky-zakryly-u-volieri-vodolaziv-kontrabandystiv-video.htmlРакурс
Українські прикордонники запобігли незаконному переміщенню через українсько-румунський кордон тютюнової контрабанди.
На Закарпатті військовослужбовці відділення «Великий Бичків» Мукачівського загону ДПСУ під час патрулювання помітили групу осіб, які бігли в бік кордону із пакунками на плечах. Таким чином зловмисники хотіли переправити сигарети через річку Тиса. Про це 23 березня повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.
Про водолазів-контрабандистів ДПСУ попередила румунських колег. Згодом спільними зусиллями вісьмох зловмисників у гідрокостюмах вдалося затримати. Контрабандисти намагалися переправити через кордон 19 пакунків тютюнових виробів.
Контрабандистів для складання адмінпротоколів доправили до прикордонного підрозділу, оцінку їхнім діям вже невдовзі надаватиме суд, — наголосили у прикордонній службі.
ї
Нагадаємо, на Закарпатті затримали дипломата-громадянина Угорщини з контрабандою цигарок. Контрабандистом виявився представник угорського парламенту від соціалістів (MSZP) 2006−2010 років та 2014−2018 років Жолт Легинь.