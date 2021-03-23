Прикордонники закрили у вольєрі водолазів-контрабандистів. Скріншот з відео

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Ракурс

Українські прикордонники запобігли незаконному переміщенню через українсько-румунський кордон тютюнової контрабанди.

На Закарпатті військовослужбовці відділення «Великий Бичків» Мукачівського загону ДПСУ під час патрулювання помітили групу осіб, які бігли в бік кордону із пакунками на плечах. Таким чином зловмисники хотіли переправити сигарети через річку Тиса. Про це 23 березня повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

Про водолазів-контрабандистів ДПСУ попередила румунських колег. Згодом спільними зусиллями вісьмох зловмисників у гідрокостюмах вдалося затримати. Контрабандисти намагалися переправити через кордон 19 пакунків тютюнових виробів.

Контрабандистів для складання адмінпротоколів доправили до прикордонного підрозділу, оцінку їхнім діям вже невдовзі надаватиме суд, — наголосили у прикордонній службі.



ї

Нагадаємо, на Закарпатті затримали дипломата-громадянина Угорщини з контрабандою цигарок. Контрабандистом виявився представник угорського парламенту від соціалістів (MSZP) 2006−2010 років та 2014−2018 років Жолт Легинь.