Пограничники закрыли в вольере водолазов-контрабандистов. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n152165-pogranichniki-zakryli-v-volere-vodolazov-kontrabandistov-video.html

Ракурс

Украинские пограничники предотвратили незаконное перемещение через украинско-румынскую границу табачной контрабанды.

На Закарпатье военнослужащие отделения «Большой Бычков» Мукачевского отряда ГПСУ во время патрулирования увидели группу лиц, которые бежали в сторону границы с пакетами на плечах. Таким образом злоумышленники хотели переправить сигареты через реку Тиса. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

О водолазах-контрабандистах ГПСУ предупредила румынских коллег. Впоследствии совместными усилиями восьмерых злоумышленников в гидрокостюмах удалось задержать. Контрабандисты пытались переправить через границу 19 пакетов табачных изделий.

Контрабандистов для составления админпротоколов доставили в пограничное подразделение, оценку их действиям уже вскоре будет давать суд, — отметили в Пограничной службе.



Напомним, на Закарпатье задержали дипломата-гражданина Венгрии с контрабандой сигарет. Контрабандистом оказался представитель венгерского парламента от социалистов (MSZP) 2006−2010 годов и 2014−2018 годов Жолт Легинь.