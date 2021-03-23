Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Пограничники закрыли в вольере водолазов-контрабандистов. Скриншот с видео

Пограничники закрыли в вольере водолазов-контрабандистов (ВИДЕО)

23 мар 2021, 17:03
999

Украинские пограничники предотвратили незаконное перемещение через украинско-румынскую границу табачной контрабанды.

На Закарпатье военнослужащие отделения «Большой Бычков» Мукачевского отряда ГПСУ во время патрулирования увидели группу лиц, которые бежали в сторону границы с пакетами на плечах. Таким образом злоумышленники хотели переправить сигареты через реку Тиса. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

О водолазах-контрабандистах ГПСУ предупредила румынских коллег. Впоследствии совместными усилиями восьмерых злоумышленников в гидрокостюмах удалось задержать. Контрабандисты пытались переправить через границу 19 пакетов табачных изделий.

Контрабандистов для составления админпротоколов доставили в пограничное подразделение, оценку их действиям уже вскоре будет давать суд, — отметили в Пограничной службе.


Напомним, на Закарпатье задержали дипломата-гражданина Венгрии с контрабандой сигарет. Контрабандистом оказался представитель венгерского парламента от социалистов (MSZP) 2006−2010 годов и 2014−2018 годов Жолт Легинь.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров