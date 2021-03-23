В «Нафтогазе» рассказали о годовом тарифе для населения, фото — Енергетичний фронт

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Годовой тариф для населения от НАК «Нафтогаз Украины» станет доступен для населения с мая.

Компания сообщила 23 марта, что готова «обеспечить защиту населения от сезонных скачков цены на газ благодаря летнему тарифу».

Годовой тариф определяет единую цену на газ в течение года и позволяет избежать проблемы в случае пиковых скачков зимой. Впрочем, эта формула не требует уплаты вперед, сообщает пресс-служба компании. Годовой тариф потребитель сможет менять в течение года на ежемесячный или выбрать услуги любого другого поставщика газа.

Наши клиенты, которые выбрали осенью тариф «Годовой», до сих пор платят за газ по цене, которая была на момент подписания договора, — цитирует компания председателя правления Андрея Коболев.

Он сообщил, что сейчас завершается работа над новыми предложениями для домохозяйств, которые будут доступны с начала мая.

«Нафтогаз» предлагает другим газопоставляющим компаниям создать собственный годовой тарифный план и позволит покупать газ поставщикам, работающим на розничном рынке для населения.

Сейчас «Нафтогаз» обеспечивает газом 13% потребителей розничного рынка, остальные газсбыты — 65%.

Уже с апреля цена на газ будет формироваться на рыночных принципах и ценовые предложения поставщиков, учитывая полугодовой опыт работы свободного рынка газа, будут значительно отличаться, — заявили ранее в «Нафтогазе».

Напомним, ранее мы сообщали, что регулятор рынка коммунальных услуг и тарифов одобрил проект решения о введении годового продукта цены на природный газ.