Мендель заработала у Зеленского на новое Suzuki

Юлия Мендель. Фото: https://nbnews.com.ua/

https://racurs.ua/n152163-mendel-zarabotala-u-zelenskogo-na-novoe-suzuki.html

Ракурс

Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, задекларировала 684 тыс. грн заработной платы за 2020 год и новое авто Suzuki.

Авто она приобрела в декабре 2020 года за 605,9 тыс. грн. Об этом свидетельствуют данные ежегодной декларации, обнародованной в реестре НАПК.

Среди финансовых обязательств Мендель указала получение 388 тыс. грн кредита на авто. Кроме того, в собственности пресс-секретаря президента есть квартира в Киеве площадью 48,5 кв. м, приобретенная еще в 2018 году.

Стоит отметить, что доходы Мендель снизились, поскольку за 2019 год она задекларировала 936 тыс. грн, из которых зарплата у Зеленского составила всего 371 тыс. грн.

Остальное Мендель заработала в офисе Всемирного банка в Украине и от работы журналистом до назначения в ОП.

Напомним, пресс-секретарь президента пожаловалась на зарплату у Зеленского и рассказала, что приобрела в кредит недорогую машину.