Мендель заробила в Зеленського на нове Suzuki

Юлія Мендель. Фото: https://nbnews.com.ua/

https://racurs.ua/ua/n152163-mendel-zarobyla-v-zelenskogo-na-nove-suzuki.html

Ракурс

Юлія Мендель, речниця президента України Володимира Зеленського, задекларувала 684 тис. грн заробітної плати за 2020 рік та нове авто Suzuki.

Авто вона придбала у грудні 2020 року за 605,9 тис. грн. Про це свідчать дані щорічної декларації, яка оприлюднена в реєстрі НАЗК.

Серед фінансових зобов’язань Мендель вказала отримання 388 тис. грн кредиту на авто. Крім того, у власності прес-секретаря президента є квартира у Києві площею 48,5 кв. м, придбана ще у 2018 році.

Варто зазначити, що доходи Мендель знизилися, оскільки за 2019 рік вона задекларувала 936 тис. грн, з яких зарплата в Зеленського склала всього 371 тис. грн.

Решту Мендель заробила в офісі Світового банку в Україні та від роботи журналістом до призначення в ОП.

Нагадаємо, прес-секретар президента поскаржилася на зарплату в Зеленського та розповіла, що придбала у кредит недорогу машину.