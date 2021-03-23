Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Юлія Мендель. Фото: https://nbnews.com.ua/

Мендель заробила в Зеленського на нове Suzuki

23 бер 2021, 16:36
999

Юлія Мендель, речниця президента України Володимира Зеленського, задекларувала 684 тис. грн заробітної плати за 2020 рік та нове авто Suzuki.

Авто вона придбала у грудні 2020 року за 605,9 тис. грн. Про це свідчать дані щорічної декларації, яка оприлюднена в реєстрі НАЗК.

Серед фінансових зобов’язань Мендель вказала отримання 388 тис. грн кредиту на авто. Крім того, у власності прес-секретаря президента є квартира у Києві площею 48,5 кв. м, придбана ще у 2018 році.

Варто зазначити, що доходи Мендель знизилися, оскільки за 2019 рік вона задекларувала 936 тис. грн, з яких зарплата в Зеленського склала всього 371 тис. грн.


Решту Мендель заробила в офісі Світового банку в Україні та від роботи журналістом до призначення в ОП.

Нагадаємо, прес-секретар президента поскаржилася на зарплату в Зеленського та розповіла, що придбала у кредит недорогу машину.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів