За безлади на Банковій МВС відкрило ще одне провадження

Погром Офісу президента. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n152162-za-bezlady-na-bankoviy-mvs-vidkrylo-sche-odne-provadjennya.html

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Погром Офісу президента у Києві, який відбувся на акції в підтримку активіста Сергія Стерненка, продовжує розслідувати поліція.

Слідчі розпочали ще одне кримінальне провадження за фактом подій на Банковій — за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Найближчим часом правоохоронці повідомлять про підозру ще кільком активним учасникам акції. Про це 23 березня повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Кожен учасник заходу, який вчиняв протиправні дії, нестиме відповідальність, згідно із законом. Поліцейські за погодженням із процесуальними керівниками вручили підозру одному з організаторів акції та уродженцю Вінниччини, який побив вікна у дверях адмінбудівлі, — зазначили у відомстві.



Нагадаємо, у суботу, 20 березня, протест на Банковій у Києві в підтримку активіста Сергія Стерненка обернувся погромом. Хулігани побили вікна в Офісі президента, а саму будівлю заляпали фарбою. За попередніми експертними оцінками, пошкодження будівлі оцінюються приблизно у 2 млн грн.

У Печерському суді Києва обрали запобіжний захід 25-річному Владиславу Гранецькому-Стафійчуку (Влад Сорд), який, на думку поліції, потрощив вікна в офісі Зеленського. Також правоохоронці підозрюють у хуліганстві члена руху «Гонор» Олексія Білковського. Суд також обере йому запобіжний захід.