МВС хоче покарати за понівечений Офіс президента ще одного активіста

https://racurs.ua/ua/n152152-mvs-hoche-pokaraty-za-ponivechenyy-ofis-prezydenta-sche-odnogo-aktyvista.html

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Ще одного учасника акції під Офісом президента в Києві судитимуть. Національна поліція вручила Олексію Білковському — члену руху «Гонор» — клопотання про обрання запобіжного заходу.

Дату і час суду товариші Білковського обіцяють повідомити згодом. Сьогодні прокуратура і поліція повідомили про підозру іншому учаснику руху «Гонор» — Сергію Філімонову. Крім того, в Печерському суді почали обирати запобіжний захід 25-річному Владиславу Гранецькому-Стафійчуку.

Нагадаємо, що 20 березня під Офісом президента проходила акція на підтримку Сергія Стерненка. Деякі учасники палили фаєри, обмалювали стіни будівлі та побили скло. Правоохоронці затримали тоді Стафійчука, якого назвали «одним з найбільш агресивних учасників акції».

Філімонову поліція вручила підозру за ст. 296 ч. 4 (хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

МВС сьогодні оприлюднило відео на доказ того, що акція на підтримку Сергія Стерненка під Офісом президента 20 березня не була мирною. Силовики назвали осіб, яких підозрюють в організації чи активній участі у мітингу.

Крім Гранецького-Стафійчука, Філімонова і Білковського, підозри можуть оголосити й Роман Ратушному, голові громадської ініціативи «Захистимо Протасів Яр», Денису Міщенку, Вадиму Адамову і ще одному представнику ГО «Гонор» Олегу Кабезькому. Їх поліція також ідентифікувала на відео.

Роман Ратушний написав у Facebook, що на відео МВС — не він.