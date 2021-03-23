МВД хочет наказать за изуродованный Офис президента еще одного активиста

https://racurs.ua/n152152-mvd-hochet-nakazat-za-izurodovannyy-ofis-prezidenta-esche-odnogo-aktivista.html

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Еще одного участника акции под Офисом президента в Киеве будут судить. Национальная полиция вручила Алексею Белковского — члену движения «Гонор» — ходатайство об избрании меры пресечения.

Дату и время суда соратники Белковского обещают сообщить позже. Сегодня прокуратура и полиция сообщили о подозрении другому участнику движения «Гонор» — Сергею Филимонову. Кроме того, в Печерском суде начали избирать меру пресечения 25-летнему Владиславу Гранецкому-Стафийчук.

Напомним, что 20 марта под Офисом президента проходила акция в поддержку Сергея Стерненко. Некоторые участники жгли файеры, обрисовали стены здания и побили стекла. Правоохранители задержали тогда Стафийчука, которого назвали «одним из самых агрессивных участников акции».

Филимонову полиция вручила подозрение по ст. 296 ч. 4 (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

МВД сегодня обнародовало видео доказательств того, что акция в поддержку Стерненко под Офисом президента 20 марта не была мирной. Силовики назвали лиц, подозреваемых в организации или активном участии в митинге.

Кроме Гранецкого-Стафийчука, Филимонова и Белковского, подозрения могут объявить и Роману Ратушному, главе общественной инициативы «Защитим Протасов Яр», Денису Мищенко, Вадиму Адамову и еще одни представитель «Гонора» Олегу Кабезкому. Их полиция также идентифицировала на видео.

Роман Ратушный написал в Facebook, что на видео МВД — не он.