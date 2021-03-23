Офис. Фото: Думская

https://racurs.ua/n152151-ofis-nabu-obnesli-vory-v-odesse-pokusilis-na-metallolom.html

Ракурс

В Одессе неизвестные злоумышленники обокрали здание Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), которое закрыли на капитальный ремонт. Воров заинтересовал металлолом, который находился в помещении.

Инцидент произошел в понедельник 22 марта. Об этом сообщил главный специалист по коммуникациям Одесского теруправления НАБУ Ростислав Дробожур.

Сообщается, что объект желания воров находился в помещении здания на улице Среднефонтанская, 14, которое сейчас не используют как офис НАБУ, а потому материалов производств и других документов там не было. За здание несет ответственность строительная компания, которая проводит ремонтные работы. Известно, что металлолом планировали продать.

Сейчас сотрудники НАБУ написали заявление в полицию, дело расследуют. Сумму убытков установят в рамках следствия.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Одессе 8 марта подожгли двери местного подразделения Пенсионного фонда, расположенного в Приморском районе города. Полиция уже установила подозреваемого — это 54-летняя местная жительница.