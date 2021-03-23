Офіс. Фото: Думская

https://racurs.ua/ua/n152151-ofis-nabu-obnesly-kradiyi-v-odesi-spokusylysya-na-metalobruht.html

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В Одесі невідомі зловмисники обікрали будівлю Національного антикорупційного бюро (НАБУ), яку зачинили на капітальний ремонт. Крадіїв зацікавив металобрухт, який знаходився в приміщенні будівлі.

Інцидент трапився в понеділок, 22 березня. Про це повідомив головний спеціаліст із комунікацій Одеського теруправління НАБУ Ростислав Дробожур.

Повідомляється, що об'єкт бажання злодіїв находився в приміщенні будівлі на вулиці Середньофонтанська, 14, яку наразі не використовують як офіс НАБУ, тому матеріалів проваджень та інших документів там не було. За будівлю несе відповідальність будівельна компанія, яка її ремонтує. Відомо, що металобрухт планували продати.

Наразі працівники НАБУ написали заяву до поліції, справу розслідують. Суму збитків встановлюватимуть у межах слідства.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Одесі 8 березня підпалили двері місцевого підрозділу Пенсійного фонду, розташованого в Приморському районі міста. Поліція вже встановила підозрювану — це 54-річна місцева жителька.