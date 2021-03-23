За розбите вікно офісу Зеленського суд закрив активіста на цілодобовий домашній арешт

https://racurs.ua/ua/n152156-za-rozbyte-vikno-ofisu-zelenskogo-sud-zakryv-aktyvista-na-cilodobovyy-domashniy-aresht.html

Ракурс

В Печерському суді Києва обрали запобіжний захід 25-річному Владиславу Гранецькому-Стафійчуку (Влад Сорд).

20 березня під Офісом президента проходила акція на підтримку Сергія Стерненка. Деякі учасники палили фаєри, обмалювали стіни будівлі та побили скло. Правоохоронці затримали тоді Стафійчука, якого назвали «одним з найбільш агресивних учасників акції».

Поліція вважає, що саме Сорд бив скло у дверях Офісу президента. Сторона обвинувачення клопотала про цілодобовий домашній арешт, що й було задоволено судом.

Під будівлею суду 23 березня зібрався мітинг на підтримку Стафійчука. Усіх журналістів до будівлі не пускали через карантинні обмеження.

Вінничанин Сорд воював на Донбасі, є поетом і письменником, засновником ветеранського видавництва «Будинок химер».

«Ракурс» повідомляв, що ще одного учасника акції під Офісом президента в Києві судитимуть. Національна поліція вручила Олексію Білковському — члену руху «Гонор» — клопотання про обрання запобіжного заходу.