Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Олександр Лукашенко, фото: «БелТА»

Лукашенко готується до пенсії — заява

23 бер 2021, 15:25
999

Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, розповів, чи підвищуватимуть у цій країні пенсійний вік.

За його словами, нових рішень щодо цього питання не планується. Про це він заявив, відповідаючи на питання під час візиту на одне з підприємств Мінська, повідомляє агентство «БелТА».

Я сам скоро буду пенсіонером разом з вами. Що ж я буду до 80 років працювати, а з 80 на пенсію піду? На літак буду підніматися, ще упаду на цих сходинках, — заявив Лукашенко.

Втім, що саме Лукашенко мав на увазі, говорячи, що нових рішень не планується, не уточнюється. У Білорусі наразі триває пенсійна реформа, яка закінчиться наступного року.


Самому Лукашенку зараз 66 років. У цьому році пенсійний вік для чоловіків у Білорусі становить 62 роки. Чи оформив вже Лукашенко собі пенсію, не відомо.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Лукашенко дозволив використовувати армію для придушення протестів.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів