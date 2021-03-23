Олександр Лукашенко, фото: «БелТА»

https://racurs.ua/ua/n152155-lukashenko-gotuietsya-do-pensiyi-zayava.html

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Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, розповів, чи підвищуватимуть у цій країні пенсійний вік.

За його словами, нових рішень щодо цього питання не планується. Про це він заявив, відповідаючи на питання під час візиту на одне з підприємств Мінська, повідомляє агентство «БелТА».

Я сам скоро буду пенсіонером разом з вами. Що ж я буду до 80 років працювати, а з 80 на пенсію піду? На літак буду підніматися, ще упаду на цих сходинках, — заявив Лукашенко.

Втім, що саме Лукашенко мав на увазі, говорячи, що нових рішень не планується, не уточнюється. У Білорусі наразі триває пенсійна реформа, яка закінчиться наступного року.

Самому Лукашенку зараз 66 років. У цьому році пенсійний вік для чоловіків у Білорусі становить 62 роки. Чи оформив вже Лукашенко собі пенсію, не відомо.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Лукашенко дозволив використовувати армію для придушення протестів.