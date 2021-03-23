Повені в Австралії. Фото: Reuters

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Австралія потерпає від найсильніших повеней за останні десятиліття, велика вода заливає штат Новий Південний Уельс.

У деяких річках рівні води досягли рекордних позначок, почалася масштабна евакуація. Тисячі людей були змушені покинути свої будинки, сотням довелося рятуватися від паводкових вод. Загалом у штаті були евакуйовані близько 18 тис. осіб. Про це повідомляє USA Today.

Влада штату зазначила, що подібних повеней в регіоні не спостерігалося з 1960 років. Метеорологічне бюро Австралії заявило, що за останні сім днів на північному узбережжі Нового Південного Уельсу випало більше 40 мм дощу.

Як пише портал Phys.org, у Сіднеї влада рекомендувала 8 млн мешканцям не залишати своїх осель без гострої необхідності і працювати у віддаленому режимі. Жителі стверджують, що не бачили такого високого рівня води з 1990 років, коли відбулося скидання на греблі Варрагамба.

За словами прем'єр-міністра Нового Південного Уельсу Гледіс Бережиклян, штат зіткнувся з найсильнішим за останні 100 років потопом. За допомогою в евакуації жителів і відновленні інфраструктури уряд звернувся до Збройних сил Австралії.

Нагадаємо, в Аргентині місцеві жителі стали свідками незвичайного «торнадо», яке насправді виявилося гігантським роєм комарів, що злітав у небо й утворив схожу на торнадо воронку.