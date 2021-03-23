Наводнения в Австралии. Фото: Reuters

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Ракурс

Австралия страдает от сильнейших наводнений за последние десятилетия, большая вода заливает штат Новый Южный Уэльс.

В некоторых реках уровни воды достигли рекордных отметок, началась масштабная эвакуация. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, сотням пришлось спасаться от паводковых вод. Всего в штате были эвакуированы около 18 тыс. человек. Об этом сообщает USA Today.

Власти штата отметили, что подобных наводнений в регионе не наблюдалось с 1960 годов. Метеорологическое бюро Австралии заявило, что за последние семь дней на северном побережье Нового Южного Уэльса выпало более 40 мм дождя.

Как пишет портал Phys.org, в Сиднее власти рекомендовали 8 млн жителям не покидать своих жилищ без острой необходимости и работать в удаленном режиме. Жители утверждают, что не видели такого высокого уровня воды с 1990 годов, когда произошел сброс на плотине Варрагамба.

По словам премьер-министра Нового Южного Уэльса Глэдис Бережиклян, штат столкнулся с сильнейшим за последние 100 лет потопом. За помощью в эвакуации жителей и восстановлении инфраструктуры правительство обратилось к Вооруженным силам Австралии.

Напомним, в Аргентине местные жители стали свидетелями необычного «торнадо», которое на самом деле оказалось гигантским роем комаров, который взлетал в небо и образовал похожую на воронку торнадо.