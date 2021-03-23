Погода в Украине. Фото: Istock

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Погода в Украине 24 марта ожидается преимущественно солнечная, температура воздуха днем прогнозируется плюсовая. В Крыму температура воздуха достигнет отметки +6°.

Днем столбики термометров покажут от +2° до +7°. Ночи в эти сутки будут морозными и прохладными. Ветер обещают северо-восточный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 24 марта будет солнечной. Ночью температура воздуха опустится до отметки −3°, а днем температура будет держаться на уровне от +4° до +6° тепла.

Погода в Харькове в ближайшие сутки ожидается преимущественно дождливая, облака будут застилать все небо. Температура воздуха ночью составит от −1° до +1° тепла, а днем столбики термометра застынут на уровне +4°.

Погодные условия в Одессе ожидаются прохладные, в городе прогнозируется дождь с мокрым снегом. Воздух днем прогреется до +6°, ночью ожидается минусовая температура.

Погода во Львове завтра прогнозируется солнечная днем и по-зимнему морозная ночью. Температурные показатели будут следующими: ночью −6…-8° мороза, а днем +4… +6° тепла.

Погода в Карпатах 24 марта прогнозируется солнечная, осадки не ожидаются. Столбики термометров в темное время суток покажут от −2° до −4° мороза, а днем температура достигнет +7° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украину 24 марта прогнозируется беспокойная, ожидаются умеренные магнитные бури.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине в марте 2021 года будет близкой к средним многолетним значениям. Средняя месячная температура составит 0…+6° (в Крыму — до +3°).