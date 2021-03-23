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Погода в Україні. Фото: IStock

Дощі та мокрий сніг завітають на південь та схід — погода на 24 березня (КАРТА)

23 бер 2021, 15:08
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Погода в Україні 24 березня очікується переважно сонячна, температура повітря вдень прогнозується плюсова. У Криму температура повітря досягне позначки +6°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +2° до +7°. Ночі цієї доби будуть морозними та прохолодними. Вітер обіцяють північно-східний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 24 березня буде сонячною. Вночі температура повітря опуститься до позначки −3°, а вдень температура триматиметься на рівні від +4° до +6° тепла.

Погода в Харкові в найближчу добу очікується переважно дощова, хмари застилатимуть небо. Температура повітря вночі складе від −1° до +1° тепла, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні +4°.

Погодні умови в Одесі очікуються прохолодні, в місті прогнозується дощ з мокрим снігом. Повітря вдень прогріється до +6°, вночі очікується мінусова температура.

Погода у Львові завтра прогнозується сонячна вдень та по-зимовому морозна вночі. Температурні показники будуть такими: уночі −6…-8° морозу, а вдень +4…+6° тепла.

Погода в Карпатах 24 березня прогнозується сонячна, опади не очікуються. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від −2° до −4° морозу, а вдень температура сягне +7° тепла за Цельсієм.

Погода в Україні на 23 березня. Карта: Укргідрометцентр


Геомагнітна обстановка в Україні 24 березня прогнозується неспокійна, очікуються помірні магнітні бурі.

Геомагнітна обстановка. Інфографіка: Gismeteo

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні у березні 2021 року буде близькою до середніх багаторічних значень. Середня місячна температура становитиме 0…+6° (Криму — до +3°).

Джерело: Ракурс


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