Погода в Україні. Фото: IStock

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Погода в Україні 24 березня очікується переважно сонячна, температура повітря вдень прогнозується плюсова. У Криму температура повітря досягне позначки +6°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +2° до +7°. Ночі цієї доби будуть морозними та прохолодними. Вітер обіцяють північно-східний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 24 березня буде сонячною. Вночі температура повітря опуститься до позначки −3°, а вдень температура триматиметься на рівні від +4° до +6° тепла.

Погода в Харкові в найближчу добу очікується переважно дощова, хмари застилатимуть небо. Температура повітря вночі складе від −1° до +1° тепла, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні +4°.

Погодні умови в Одесі очікуються прохолодні, в місті прогнозується дощ з мокрим снігом. Повітря вдень прогріється до +6°, вночі очікується мінусова температура.

Погода у Львові завтра прогнозується сонячна вдень та по-зимовому морозна вночі. Температурні показники будуть такими: уночі −6…-8° морозу, а вдень +4…+6° тепла.

Погода в Карпатах 24 березня прогнозується сонячна, опади не очікуються. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від −2° до −4° морозу, а вдень температура сягне +7° тепла за Цельсієм.





Геомагнітна обстановка в Україні 24 березня прогнозується неспокійна, очікуються помірні магнітні бурі.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні у березні 2021 року буде близькою до середніх багаторічних значень. Середня місячна температура становитиме 0…+6° (Криму — до +3°).