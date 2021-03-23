Александр Лукашенко, фото: «БелТА»

https://racurs.ua/n152155-lukashenko-gotovitsya-k-pensii-zayavlenie.html

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Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, рассказал, будут ли повышать в этой стране пенсионный возраст.

По его словам, новых решений по этому вопросу не планируется. Об этом он заявил, отвечая на вопросы во время визита на одно из предприятий Минска, сообщает агентство «БелТА».

Я сам скоро буду пенсионером вместе с вами. Что же я буду до 80 лет работать, а с 80 на пенсию пойду? На самолет буду подниматься, еще упаду на этих ступеньках, — заявил Лукашенко.

Впрочем, что именно Лукашенко имел в виду, говоря, что новых решений не планируется, не уточняется. В Беларуси сейчас идет пенсионная реформа, которая закончится в следующем году.

Самому Лукашенко сейчас 66 лет. В этом году пенсионный возраст для мужчин в Беларуси составляет 62 года. Оформил ли уже Лукашенко себе пенсию, не известно.

Напомним, недавно стало известно, что Лукашенко разрешил использовать армию для подавления протестов.