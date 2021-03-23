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Ракурс
За разбитое окно офиса Зеленского суд закрыл активиста на круглосуточный домашний арест

За разбитое окно офиса Зеленского суд закрыл активиста на круглосуточный домашний арест

23 мар 2021, 15:33
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В Печерском суде Киева избрали меру пресечения 25-летнему Владиславу Гранецкому-Стафийчуку (Влад Сорд).

20 марта под Офисом президента проходила акция в поддержку Сергея Стерненко. Некоторые участники жгли файеры, обрисовали стены здания и разбили стекла. Правоохранители задержали тогда Стафийчука, которого назвали «одним из самых агрессивных участников акции».

Полиция считает, что именно Сорд бил стекла в дверях Офиса президента. Сторона обвинения ходатайствовала о круглосуточном домашнем аресте дял него, что и было удовлетворено судом.

Под зданием суда 23 марта собрался митинг в поддержку Стафийчука. Всех журналистов в здание не пускали из-за карантинных ограничений.


Винничанин Сорд воевал на Донбассе, является поэтом и писателем, основателем ветеранского издательства «Дом химер».

«Ракурс» сообщал, что еще одного участника акции под Офисом президента в Киеве будут судить. Национальная полиция вручила Алексею Белковскому — члену движения «Гонор» — ходатайство об избрании меры пресечения.

Источник: Ракурс


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